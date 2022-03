Fora in gemeente Brummen

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt op donderdag 10 maart bijeen voor een gecombineerde forumvergadering. Er wordt onder andere gesproken over het voorstel om zonnepanelen aan te brengen bij het gemeentehuis en de brandweerkazerne in Brummen en een overkapping met zonnepanelen bij de parkeerplaats bij het gemeentehuis. Ook buigen de raadsleden zich over een mandaatbesluit over het uitnodigingskader Zon en Wind, een bestemmingsplan voor het perceel Lendeweg 6a en een aanpassing van het budget voor renovatie van het schoolgebouw van De Lans.

De vergaderavond begint op 10 maart om 19.00 uur met het bespreken van de lijst met ingekomen stukken. Over een aantal daarvan willen raadsleden vragen stellen of een reactie geven. Om welke stukken het gaat is te lezen op de speciale webpagina van de gemeenteraad. Daar is ook de agenda te vinden en de bijbehorende raadsvoorstellen. Tijdens het forum kunnen burgers inspreken over een onderwerp dat wel of niet op de agenda staat. Wie dat wil, kan contact opnemen met de griffie via tel. 0575-568233 of griffie@brummen.nl.

De vergadering begint om 19.00 uur en is weer live bij te wonen in het gemeentehuis. Daarnaast is de vergadering te zien via de lokale omroep VoorstVeluwezoom.