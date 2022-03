Foi, Foi: Worst in de boerenkool

Ut warken in de moestuin is tegenwoordig heel modern. Vrogger mossen de mensen un moestuin hebben um eigen gruunte te verbouwen omdat ze ut niet breed hadden. Maar noe geet ut krek um wat anders. Ze wilt noe gruunte in de tuin hebben umdat dit zo veul bèter is veur onze gezondheid. Luu uut de stad komp op ut platteland wonen en wilt dan veural gezond èten. Uut de supermarkt vindt ze niet zo lekker maar ze bint bange dat de gruunte en fruit, dat varre weg kump, misschien bespoten is of zo. Deurumme goat ze zelf met mekare gangs. Hier en doar gaat ze bezig en nuump zich dan Heerenboeren. Ja, d’r kump natuurlijk wel meer bie kieken dan wat zeeien en poaten. Ze wilt dan niks doen tegen de luuzen en coloradokevers en larven in de eerpels. A’j d’r niks an doet kump d’r weinig oaver. Maar ja, deur scha en schande mo’j wies worden, zek ze altied. En zo geet dat zeker bie uut warken in de tuin. Trouwens tegenwoordig wordt d’r in sommige darpen ook al cursussen ehollen in ut leren van gruunte kweken in un tuin. Moesnieren nuump ze dat. Wat un mooi (wark)woord! Hoe verzint ze ut.

Over dat tuinieren heuren ik pas elejen nog un leuk verhaaltjen dat ik hier effen uut de doeken wil doen. Ut schient echt gebeurd te wèzen un tiedjen elejen in un darp bie de Iessel.

In un darp in de streek was un jong echtpaar kommen wonen. Ze vonden ut arg fijn um buuten te wonen. Ze konden ut goed vinden met de buren. Ieder joar had de buurman van alles epoat en ezeeid in de tuin. De nieuwe buurvrouw, die nog weinig ervaring had in ut tuinieren, had veul interesse in alles wat de buurman deed in de tuin. Gruunte uut eigen tuin vond ze arg lekker. Ze keken d’r bar van op dat de gruunte ut zo goed deed in de tuin. Toen ut al wat varder in de tied was gruuien de boerenkool bar mooi. De buurvrouw kwam kieken en vroeg an um weurumme hee die stokken bie de boerenkool had ezet. “Dat heurt d’r bie”, zei hee, “dat doe ik altied. An stokken dicht bie de planten goat de worsten gruuien. Dat heurt bie de boerenkool en komt d’r vanzelf an”. Dat wol hee tenminste de buurvrouw wies maken. De vrouw deed of zee alles geleuven en vond ut hardstikke mooi bedacht van de buurman. Ze zol um wel effen kriegen met zien proatjes. Zee ging ’s margens vrog met un paar worsten noa de tuin en knuppen dit an de stokken bie de boerenkool.

Later op de margen liep de buurman deur de tuin en wat hee toen zag? Hee kon zien ogen niet geleuven: worst bie de boerenkool. Hee riep zien vrouw en zei: “Noe mo’j toch is kieken. Ik heb ut nog nooit ezeen: worst bie de boerenkool. Hoe kan ut zo gruuien op ut land.” De buurman had toen wel deur dat hee lilluk te pakken was enommen deur de buurvrouw. De worst hef um toch lekker esmaak bie de moes (boerenkool).

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wie samen noa de zunne kiek, kan ok samen deur de règen goan