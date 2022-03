Foi, Foi: Wassen

In de tied toen d’r nog gien elektrisch was mossen de mensen zich aardig behelpen. Maar zo slim (arg) was dat ok niet; ze wissen niet anders. Zo was ut altied ewes. Noe geet alles elektrisch, zelfs de tanden poetsen. En veul dingen zelfs te bedienen op un afstand. Dat mossen die olde mensen noe weer is kunnen zien. Ik denke dat ze alderbastend schrokken en zou gauw meugelijk weer terug wollen. Ze mossen zich toen behelpen met un carbidlampe of un petroleumlampe in de stal en in de keuken. Ongelukkig a’j d’r ’s nachts uut mossen. En dat mossen ze vrogger natuurlijk ok wel.

Un badkamer hadden ze vrogger nooit van eheurd. Dat was alleen in un grote villa en niet bie de gewone man. De komst van waterleiding was un grote verbètering. Eerst kwamen in de huuzen un douche en noe un complete badkamer met alles d’r op en d’r an. Vrogger mossen de mensen zich wassen bie de pompe. Bie de boeren gewoon buuten bie de pompe die veur ut huus stond.

Oaver dat vrogger wassen bie de pompe heuren ik un mooi verhaal dat ik hier nog effen uut de doeken wil doen. Ut hef zich vrogger af espeuld in de buurtschap Broek bie Brummen. Iemand die doar uut de buurte kump, hef mien dan zelf verteld, dus ut schient allemoal echt gebeurd te wèzen.

Gerrit was un hele harde warker. Hee stond altijd heel vrog op um de kippen en de varkens te voeren. Dat was wel moeilijk in ut duuster. Veur un bitjen licht zorgen un stalluchter, maar veul licht ha’j d’r niet van.

Brood en drinken zetten zien Moe ’s oavonds al kloar. Noa ut voeren kon hee rap éten en dan op de fietse noa zien wark. Hee warken in ut bos. Gerrit was un echt bosmense. Hee had un vrolijk karakter en hield wel van geintjes. Hee nam un ander graag te pakken. Dat had hee al verscheiden keer elap(edaon) en noe was de moate vol. Zien moatjes wollen um noe ok is un tegenzet geven.

An de pompe bie zien huus hing altied un busse met vloeibare gruune zeepe en un handdoek. ’s Margens wassen Gerrit zich altied in ut duuster bie de pompe en kleden zich dan binnen varder an. Een van zien moatjes bedacht wat moois. Hee ging ’s nachts noa uut huus van Gerrit en hef doar deur de zeepe flink wat roet ereurd. Ut was lekker smeuïg. Gerrit ging ok die margen weer noa de pompe um zich wat um de kop te wassen. Ut was nog knetter duuster toen hee doar stond te ploeteren. Hee dreugen zich maar un bitjen af en toen wat éten. De jas an en toen de fietse op.

Hee zoch zien ploeg op in ut bos. Toen ze Garrit zagen mossen ze merakels lachen. Gerrit had allemoal zwarte strepen um de kop hen en ok zien handen zagen d’r bar smerig uut. Hee snappen d’r niks van en toen hem ze ut um uut eleg. Hellig was hee d’r niet umme maar hef wel un sloot op ezoch um zich ut bitjen bèter te wassen want zo kon hee die dag de luu niet onder ogen komen. Wat zien moeder met de zwarte zepe hef edoan is niet bekend.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Un tevrèden mense is altied gelukkig