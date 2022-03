Foi, foi: Un cent

Ut geld speult un grote rol in ut lèven van un mense. Sommige luu doet d’r alles veur. Um ut geld is d’r veul narigheid. D’r bint luu die zek: “Wat mo’j d’r met doen, un hond wil ut nog niet vrèten.” Of: “Maak ut maar op, want ie kunt niks meenemmen.” Oaver un cent geet dit keer ut verhaaltjen. Ie holt ut niet meugelijk dat mensen zo kunt doen veur ene rooie cent.

Ut was op un margen. In de winkel liepen wat mensen te scharrelen. Ule kent dat wel. Wat pakken, kieken, weer terugge leggen. Ut liek wel of ze un grote ankoop doet van un duur apparaat, maar ut geet maar um dingen van un paar euro’s.

D’r was ok un echtpaar, niet zo jong meer, en noa de proat te oordelen niet van disse streek. Misschien Amsterdammers. Ze waren ok wat anders gekleed as de meeste olderen. Ze waren al in tiedjen an ut loeren ewes in de winkel en hadden wat evonden wat hun toch wel veurdelig leek. Op noa de kassa. Ut deerntje achter de kassa tellen ut spul allemoal bie mekare op en kwam töt ut bedrag van 6 euro en 99 cent. De man loeren is wat bie zich in de knippe. En begon te tellen. Ut deerntje achter de kassa zei nog netjes: “Dat wordt dan 7 euro.” Nou en toen ha’j de schoapen an ut drieten (ut gedonder). Wat gingen die man en vrouw, toch al niet zo jong meer, toch tekeer tegen ut jonge deerntje! “Nee”, zei de keerl, “dat is 6.99 en gien 7 euro.” “Nee, meneer”, zei ut deerntje netjes, “ik heb instructies alle contante verkopen af te ronden. 98 en 99 cent ronden we af naar 100.” De man gaf ut niet op. “Ja, maar ik betaal toch hier contant. Kijk maar op de cent af.” De kassajuffrouw gaf ut niet op en bleef netjes: “Meneer, het is 7 euro. Zo zijn de instructies. Ik kan er niks aan doen.” Zien vrouw bemoeien zich er ook nog mee en zei wat pissig: “Juffrouw, jij snapt er niks van. We betalen hier op de cent af. Kijk maar, we hebben hier de munten. We betalen geen cent meer.”

Ut deerntje kreeg ut d’r bar moeilijk mee. Wat mos zee d’r noe mee an. De man zag dat er nog meer mensen bij de kassa kwamen en ut niet eens met um waren. Hee mos zich toch neerleggen bie de regels. Hee zuchen en zei: “Nou ja, als je er op staat betaal ik er wel een cent bij, maar ik blijf er bij dat het niet klopt.” Zuunig schoof hee de laatste cent bie de kassa en liep vot met een zoer kiekende vrouwe richting winkeldeure. Ut deerntje die inmiddels un kleur op de wangen had ekregen as un bellefleur van alle gedram groeten hun nog netjes terugge.

De volgende klant had alles eheurd en zei tegen ut deerntje: “Ja, a’j rieke wilt worden mo’j op de centjes letten, maar bliekbaar bint ze dat niet ewörden”!

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Woar de liefde is, kump de aardigheid vanzelf