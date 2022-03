Foi, Foi: Pannekoeken bakken

Veul mensen holt van un lekkere pannenkoeke. Lekker met spek of rozienen d’r in. Later heb ze d’r van alles bie bedacht in de Pannenkoekenhuuzen maar de gewone olderwetse pannekoeke geet d’r toch mee strieken.

Ik heuren laats un verhaal oaver ut bakken van pannekoeken. Ut liep niet zo goed af. Zoiets kan iedere vader oaverkommen. Jan was un goeie vader die goed met zien kroost op kon schieten. De jongens waren graag met vader in de weer. Ook de nefies die kwamen logeren vonden ut hartstikke fijn bie Ome Jan. Hee deed d’r van alles mee.

Op un dag waren ze hevig in de weer ewes. Mien mos vot en hee had beloaf zich met de jongens te bemuuien en hun wat in de gaten te hollen. Ze waren un partietjen an ut voetballen ewes en de jongens waren muu en hadden zin an èten. Ze drammen net zolange bie vader en ome dat hee pannekoeken ging bakken. Dat kon hee heel goed. Hee deed d’r dan van die lekkere rozienen bie in. En dan later lekker veul stroop d’r oaver. Dat was altied merakels lekker. En ze wisten ut al as Moe weg was, kregen ze d’r meer op. Jan was altied heel royaal.

Binnen ging Jan met ut beslag an de gang. Hee halen un paar pakken veur de dag met melk, rozienen en ander spul. De pannekoekspanne op ut gas en doar bakken ut hen. Jan streuien ut beslag in de panne en ut bakken ging lekker. Eerst ene kante en dan de andere kante. Jan had d’r handigheid in um met ene gooi de pannekoeken te keren in lucht en weer op te vangen in de panne. De jongens keken met bewondering noa Jan die ut bakken en keren alderjekes goed deed. De jongens moedigen um wat hoger te gooien. Bie de volgende pannekoeke proberen Jan ut is en ut ging merakels goed. Wat hadden de jongens doar un schik umme. Wat kon die ome Jan dat toch goed, wat un goeie kok!

Jan wörden wat oavermoedig en toen ging ut mis. De pannekoeke, un beste dikken, was bruun en mos ummekeerd worden. “Nog un keer Ome Jan”, zeien de jongens, “noe nog wat hoger.” De bakker kreeg d’r schik in en toen ging ut gebeuren. Hee keren zich wat umme noa de jongens, pakken de panne en gooien ut baksel in de luch. Helaas ging ut niet rech umhoge maar wat scheef de kamer in. Jan wol nog rap de panne uutstèken um de koeke op te vangen, maar doarbie schoat um de panne uut de hande en kletteren op de vloer. As ut noe nog un stenen vloer was ewes, dan had hee alleen wat troep ehad, maar noe was ut un pruttel maar ook grote schade an de zo goed as nieuwe vloerbedekking. Wat gebeuren d’r? De gluuiend heite panne schruuien in de stof van de vloerbedekking. Ut stonk toch in de kamer. De jongens schrokken en Jan niet minder. Hee wol juust de panne griepen toen moeder Mien thuus kwam. Un flink gat was d’r in ebrand. Ule kunt wel roaden wat zee toen zei en wat d’r gebeurd is. D’r kwam un best onweerschoer oaverzetten. De jongens waren d’r kats beduusd van. De meeste honger was oaver. Jan moch later nooit meer pannekoeken bakken.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Wat un kind niet krig kan hee later moeilijk geven