Fodo-expositie Dauwtrappen

DOESBURG – Zondag 6 maart is in De Waag in Doesburg werk te zien van een aantal leden van Fotoclub Fodo. Binnen de fotovereniging is de themagroep Dauwtrappen ontstaan, die regelmatig op stap gaat bij het allereerste ochtendlicht. Het eerste licht levert, net als het laatste licht op de dag, doorgaans ideale omstandigheden op om sfeervolle impressies vast te leggen op de foto. Tijdens deze expositie laat deze themagroep zien dat het zeker de moeite waard is om regelmatig zeer vroeg op pad te gaan met de camera. De expositie is te zien van 12.00 tot 17.00 uur op de bovenste etage van De Waag.

Foto: Marilyn van Bindsbergen