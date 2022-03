Fleur Postuma wint voorleeswedstrijd gemeente Rheden

DIEREN – Fleur Postuma van basisschool Prins Bernhard uit Velp heeft maandagmiddag 21 februari de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in de Bibliotheek Dieren. Op zaterdag 5 maart zal zij de gemeente Rheden vertegenwoordigen in de regionale finale. En wellicht wordt zij wel De Nationale Voorleeskampioen 2022.

De zes kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, een voor een door presentatoren Ulrike Koers en Carolien van der Waarde, beiden lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, naar voren gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Iedere kandidaat mocht maar één supporter meenemen, maar gelukkig verzorgde Alberdine Tesink, eveneens lees/mediacoach van de Bibliotheek, een livestream via YouTube, waardoor familie en klasgenoten thuis mee konden genieten van de wedstrijd.

Luna Vink, Fleur Postuma, Yana Nijrolder, Puck Demmink, Thees Raat en Nena Hilverdink lazen om de beurt een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Fleur las een stukje voor uit het boek Matilda van Roald Dahl. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk.

Na een spannend kwartiertje werd het verlossende woord door de juryleden gesproken. De jury bestond uit burgemeester Carol van Eert en voorleesvrijwilliger Eduard Mesritz. De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.