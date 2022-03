Financiële informatie voor vrijwilligers

GEM. RHEDEN/ROZENDAAL – Soms zitten inwoners in acute financiële nood. Hoe fijn is het dan voor vrijwilligers als zij hen kunnen informeren over de mogelijkheden van de Stichting Urgente Noden Rheden e.o. (SUN). De NIO-kerngroep heeft SUN als gastspreker uitgenodigd voor de themabijeenkomst op donderdagmiddag 17 maart om vrijwilligers van informatie te voorzien.

De gastspreker brengt graag vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden op de hoogte van wat SUN kan betekenen voor inwoners in nare financiële situaties wanneer andere loketten gesloten blijven. Zoals altijd is er ruimte om in kleine groepjes ervaringen en tips uit te wisselen. Deze middag vindt plaats in partycentrum Ons Huis te Rheden. De koffie en thee staan klaar vanaf 15.15 uur. Na het thema hebben de deelnemers ruim de gelegenheid om met elkaar na te praten. Een drankje en hapje zullen niet ontbreken. De bijeenkomst duurt tot 17.30 uur.

De deelname is gratis. Graag wel van tevoren aanmelden. Dit kan via de het mailadres netwerknio@gmail.com of tel. 06-36324778.

