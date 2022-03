Filmmiddag voor Doesburgse ouderen

DOESBURG – De viering van de Dag van de Ouderen in Doesburg kon al twee keer niet doorgaan en daarom wil de werkgroep Ouderenwerk van Caleidoz dit jaar de schade inhalen. Zowel in maart als in oktober wordt een leuke middag gehouden voor de Doesburgse ouderen. Op woensdag 9 maart is het filmmiddag. Van 14.00 tot 16.00 uur worden herinneringen opgehaald bij oud filmmateriaal over Doesburgse gebeurtenissen en bijzondere Doesburgers. Koffie, thee, drankjes en hapjes horen daarbij. In de pauze worden lootjes verkocht waarmee de aanwezigen kans maken op een mooie prijs. De middag wordt gehouden in de Onderbouw aan de Juliana van Stolberglaan 1 in Doesburg. De toegang en deelname is gratis. Mensen die slecht ter been zijn kunnen gebruikmaken van de Plusbus en worden bij de locatie geholpen.