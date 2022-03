Filmhuis Doesburg vertoont Babyteeth en Hors Normes

DOESBURG – Aankomende week worden er meerdere films vertoond bij Filmhuis Doesburg in het Arsenaal in Doesburg. De films beginnen om 20.00 uur. Reserveren kan via filmhuis-doesburg.nl.

Woensdag 23 maart is de film Babyteeth te zien. Deze film gaat over het loslaten van kinderen. Op een treinstation ontmoet de 16-jarige Milla de getatoeëerde Moses. Ze passen volstrekt niet bij elkaar, er is niets romantisch aan de situatie en toch hebben Milla en Moses onmiddellijk een klik met elkaar. Milla krijgt een bloedneus en Moses trekt spontaan zijn overhemd uit om het bloeden te stelpen: Milla blijkt ernstig ziek te zijn.Wat speels en komisch begint, wordt bijna ongemerkt een hartverscheurend, maar ook opbeurend drama.

Vrijdag 25 en woensdag 30 maart is Hors Normes te zien. De makers van de bioscoophit Intouchables hebben zich deze keer verdiept in het maken van een film over autistische jong-volwassenen die nergens in de maatschappij terecht kunnen en eigenlijk niet voldoen aan de gewone ‘maatstaven’ om zelfstandig te kunnen wonen. Een schrijnend onderwerp, gebaseerd op twee zorgwerkers die zich al sinds de jaren negentig inzetten voor het welzijn van autistische kinderen. In 2020 werd Hors normes genomineerd in acht categorieën van de Césars.