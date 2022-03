Felyne Boschloo Gelders Kampioen

BRUMMEN/WEZEP – Zaterdag 19 februari ging een aantal ponyruiters van rv&pc de IJsselruiters uit Brummen naar de Gelderse kampioenschappen voor ponyruiters, die werden gehouden in Wezep en Gorssel.

Felyne Boschloo had zich met twee pony’s geplaatst voor deze kampioenschappen. Als eerste startte zij met Munbus Kyan in de klasse L1. Na een keurige proef werd Felyne uitgeroepen tot kampioen van Gelderland. Zij mocht het kampioenslint en een mooie statiedeken in ontvangst nemen. Tevens verdiende zij hiermee een startbewijs voor de NK.

Met haar andere pony Hooghei’s Chesterfield startte Felyne in de klasse L2. Ook hier reed zij een mooie proef en hier werd zij reservekampioen van Gelderland en mocht een mooi lint in ontvangst nemen.