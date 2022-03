Extra Rots & Water Weerbaarheidstraining in Doesburg

DOESBURG – Natascha Bergmans van Santé Partners en Ward Terpstra van Kia Ora houden op woensdag 9 maart een extra informatiebijeenkomst voor een nieuwe Rots & Water Weerbaarheidstraining voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar uit de gemeente Doesburg. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 uur tot 17.00 uur in Sporthal Beumerskamp in Doesburg.

De training is kortgezegd een combinatie van weerbaarheid, voor jezelf opkomen en sociale vaardigheden en reflecteren op eigen gedrag. Onder begeleiding van twee gecertificeerde Rots & Water Trainers gaan de deelnemers 10 weken met verschillende onderwerpen aan de slag. Er wordt gestart met een informatiebijeenkomst om te kijken of de training geschikt is voor het kind. Na deze introductie kunnen kind en ouders beslissen of ze willen deelnemen aan het tien weken durende programma, de wil van het kind is hierin leidend. De informatiebijeenkomst en de trainingen zijn gratis voor de deelnemers.

Opgeven voor de informatiebijeenkomst kan door te mailen of telefonisch contact op te nemen met onderstaande contactpersonen. Opgeven kan tot en met 8 maart. Er kunnen maximaal 12 kinderen deelnemen aan de training. Er zijn op dit moment al meerdere inschrijvingen, dus wees er snel bij.