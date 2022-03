Energiecoaches helpen Doesburgers bij het besparen van energie

DOESBURG – Met de aldoor stijgende energieprijzen is het besparen van energie misschien wel belangrijker dan ooit. Sinds een jaar kunnen inwoners van Doesburg beroep doen op een energiecoach. Met handige tips en kleine maatregelen helpen zij de Doesburgers besparen.

“Het is mijn hobby om met eenvoudige maatregelen energie te besparen”, vertelt Henk Visser. Hij is één van de zes vrijwillige energiecoaches in de gemeente Doesburg. “Ik ben al sinds de jaren 70 bezig met energiebesparing en deel graag mijn kennis met anderen. Toen ik een oproep zag voor de energiecoaches van Agem Energieloket leek mij dat meteen een mooie manier om mijn steentje bij te dragen.” Henk kreeg via Agem Energieloket een opleiding om zijn kennis nog verder te vergroten, daarna kon hij op pad als energiecoach.

Ketel op 60 graden

Inmiddels heeft Henk al een aantal Doesburgse huishoudens kunnen adviseren over hun energieverbruik. “Ik begin met een inventarisatie van de wensen. Aan het eind volgt een rondje door het huis, dat is vaak al heel verhelderend voor de meeste mensen. Veel mensen hebben een soort blinde vlek waar het gaat om hun eigen verbruik. Zij zijn zich niet bewust hoe zij hun energieverbruik makkelijk kunnen verlagen.”

Iets wat veel mensen volgens Henk bijvoorbeeld niet weten, is dat het verlagen van de temperatuur van de cv-ketel vaak geen gevolgen heeft voor de verwarming van het huis. “De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling van 80ºC, maar werken efficiënter op 60ºC. De temperatuur verlagen scheelt veel gas en dit zonder verlies van comfort.”

De energiecoach vindt het een uitdaging om met kleine simpele en goedkope maatregelen energie te besparen. “Mensen denken bij besparen vaak meteen aan grotere maatregelen, zoals dakisolatie en warmtepompen. Terwijl er juist ook met eenvoudige maatregelen veel te besparen valt. Kritisch kijken naar het verbruik is de eerste stap.”

Waterkoker

Een mooi voorbeeld van een simpele besparing is de waterkoker. “Die kun je een paar keer per dag helemaal vol doen, maar ook gewoon vullen met wat je nodig hebt.” Ook bij de televisie is nog wat te winnen volgens de coach. “De meeste tv’s hebben een eco-stand. Dan duurt het iets langer voordat de tv aangaat, maar vraagt hij niet contant energie als hij uitstaat. Het zijn allemaal maar kleine dingen, maar als je dat elke dag doet, 365 dagen per jaar, dan loopt het toch op.”

Ook met kleine investering is volgens Henk veel winst te behalen. “Het isoleren van de buizen die lopen van de cv naar de verwarming bijvoorbeeld. Daar gaat vaak veel warmte verloren. Simpel isolatiemateriaal voor een paar euro per meter kan een mooie besparing opleveren.”

Het inschakelen van een energiecoach is gratis en vrijblijvend. Inwoners van Doesburg kunnen via de website van Agem Energieloket een aanvraag doen: www.agem.nl/energiecoach . De energiecoach belt vervolgens om een afspraak te maken.

Foto: Energiecoach Henk geeft uitleg over hoe huishoudens eenvoudig energie kunnen besparen