Eerstgeboren lammetje heet Evita

RHEDEN – Het eerstgeboren lammetje van de Rhedense Schaapskudde van dit jaar kwam op 31 januari ter wereld. Vrijdag 18 maart kwam Jochem van Gelder naar Rheden op het ooitje te adopteren. De presentator gaf haar de naam Evita, vernoemd naar de beroemde presidentsvrouw uit Argentinië, waar hij net vandaan kwam. “Ze lijken op elkaar, de echte Evita was ook blond”, grapte hij naar de kinderen van de Mauritiusschool, die bij de adoptie aanwezig waren.

Evita is één van de 148 lammetjes die dit jaar zijn geboren in de kudde. Ze zijn zondag 27 maart tussen 10.30 en 15.30 uur te zien tijdens de jaarlijkse Lammetjesdag. Er zijn dan allerlei activiteiten, leuke stands en demonstraties schapendrijven. Ook kan iedereen dan nog een lammetje adopteren.

Foto: Linda Peppelman