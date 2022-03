Eerste huurders betrekken huizen De Savornin Lohmanstraat

BRUMMEN – Sander Brester (28) is officieel de eerste bewoner van een van de nieuwe huizen aan de De Savornin Lohmanstraat in Brummen. Hij nam de sleutel in ontvangst uit handen van José Springelkamp, woonmakelaar van Veluwonen.

Op de plek waar vroeger de Oecumenische basisschool stond, bouwde woningcorporatie Veluwonen vijf huizen voor één tot twee personen. Sander is één van de eerste bewoners van het rijtje en vertelt: “Ik woon nog thuis en wil graag op mezelf wonen. Het liefst in Brummen, want daar woon ik al mijn hele leven. Vanaf mijn 18e stond ik al ingeschreven, maar dit was de eerste keer dat ik reageerde op een huurhuis. Wel geluk dat het dan gelijk raak is. De huizen zijn nieuw, duurzaam en de buurt is ruim opgezet. Ik ben er blij mee.”

Veluwonen verhuurde één huis met voorrang aan jongeren tot en met 29 jaar. Het is één van de vijf woonacties van Veluwonen om jongeren in de gemeente Brummen te helpen aan woonruimte. Deze acties variëren van het geven van voorrang aan jongeren tot een campagne om jongeren te helpen zoeken naar een huurhuis.

Nikkels bouwbedrijf uit Twello bouwde de huizen voor Veluwonen. Ze zijn goed geïsoleerd en daarom energiezuinig. Er is geen gasaansluiting meer in huis en alle installaties zijn aangesloten op het elektranetwerk. Ook heeft elk huis zes zonnepanelen. Die leveren elektriciteit op en dat scheelt huurders op hun energierekening.