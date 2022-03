Een Stief Kwartiertje: Integriteit

Dezer dagen mag u of eigenlijk moet u naar de stembus, wellicht met een enigszins zwaar gemoed waar hopelijk nog wat optimisme doorheen sijpelt in de zin van ‘ik hoop er maar het beste van’.

Dat gevoel is mondiaal en ‘hoop op het beste’ zijn de verhullende termen voor onze bange gevoelens in deze onzekere tijd. Wie kun je nog vertrouwen als één man de wereld laat schudden op haar grondvesten. Immers, alle mensen die zich verkiesbaar stellen voor een politiek ambt maken hun profiel aan met fraaie leuzen, waarbij het dienen van het algemeen belang uiteraard als het belangrijkste streven gezien wordt en dat er aan de integriteit niet getwijfeld hoeft te worden. Als politici in de spiegel kijken, willen ze zien dat het goed is en wellicht denken ze ‘ik hoop er maar het beste van’. De politiek staat altijd onder druk, ook de lokale, omdat het algemeen belang een rekbaar begrip is. Daarnaast spelen nagenoeg altijd partijpolitieke belangen mee en daarin opgenomen en ingelijfd de eigen belangen vaak ook. Probeer in deze wereld maar eens integer te zijn en te blijven.

Als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk heeft gemaakt, is dat alles met alles verbonden is. Als het een langdurige strijd wordt, dan zal op een of andere manier de hele mensheid daaronder lijden, de Oekraïners het meest. We hebben decennialang gehoopt dat onze welvaart door de lotsverbondenheid van de volkeren, vanwege allerlei wederzijdse handelsbelangen, gewaarborgd was. Maar dat blijken ook wapens te zijn als het gaat om machtspolitiek en dus geen enkele garantie voor wederzijds welzijn.

We zien dat ook op lokaal gebied. Als we de programma’s van alle politieke partijen bekijken, die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, dan zijn die maar in beperkte mate van elkaar te onderscheiden. Er worden accenten gelegd op actuele thema’s als betaalbare woningen, veiligheid en leefbaarheid, de zorg in het sociaal domein, de energietransitie en natuurinclusieve landbouw. In ons kleine volle landje zijn alle belangen sterk met elkaar verbonden in de verwachting, of sterker nog, op de voorwaarde dat ons welzijn en vooral onze welvaart niet mogen lijden onder alle plannen. Probeer dan maar eens als lokale politicus integer zijn en te blijven.

De uitdagingen, waarvoor de mensheid zich momenteel gesteld ziet, zijn gigantisch, zowel mondiaal als lokaal. Nu de spanningen overal oplopen wordt de rechtschapenheid de grote scherprechter.

Ach, dat er aan de integriteit van wereldleiders getwijfeld wordt, is voor niemand een verrassing. Voor hen geldt zelfs het excuus dat integer handelen allerminst vanzelfsprekend is. Dichter bij huis blijkt Den Haag toch ver weg en daar lijken de sociale en ethische normen al zover geslonken gezien alle schandalen, dat veel mensen het vertrouwen hebben verloren. Dus moeten de oude en nieuwe gemeenteraadsleden laten zien dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn. Op voorhand zijn ze dat allemaal, maar de praktijk is weerbarstiger. Ook op lokaal niveau wordt er stevig gelobbyd, wordt er aan netwerken gedaan, door velen vriendjespolitiek genoemd, wordt er beschuldigd en impliciet en soms expliciet gedreigd. Lokale partijen blijken ook moeite te hebben zich te onderscheiden van de landelijke en ruziën heetgebakerd mee, met Brummen als koploper in het recente verleden.

Men zegt dat in een oorlog de waarheid het eerste slachtoffer is en dan staat ook integriteit onder druk. Oorlog of niet, de mens die op de proef gesteld wordt, laat zijn ware aard zien.

Desiderius Antidotum