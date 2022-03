Een Stief Kwartiertje: Het lokale belang

Ongeveer de helft van het Veluwezoomse volk heeft gestemd voor een nieuwe gemeenteraad om vervolgens een plas te doen en daarna te zien dat alles zo’n beetje bleef zoals het was. De helft die niet is gaan stemmen, is kennelijk gedesillusioneerd en heeft het idee dat de overheid er niet voor hen is. Velen vinden waarschijnlijk ook dat de gemeenteraad een papieren tijger is omdat grote besluiten landelijk of provinciaal worden genomen. In onze regio werd links en rechts een zeteltje geruild, maar aardverschuivingen deden zich niet voor. Behalve in Brummen, daar gebeurde iets wonderbaarlijks. Lokaal Belang won fors tegen alle verwachtingen in, want in de gemeentelijke wandelgangen stond de partij voornamelijk bekend als Lokale Bonje.

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale belangen en dat weten ze ook in Brummen. Vandaar dat de partij, die de lokale belangen wil behartigen, zich ook Lokaal Belang heeft genoemd. Welk lokaal belang bedoeld wordt, moet de komende zittingsperiode duidelijk worden; het verleden belooft weinig goeds en de uitslag van de laatste verkiezing staat er haaks op.

Lokaal Belang is de partij die fors gewonnen heeft, maar eigenlijk niet mee had willen doen. De afgelopen raadsperiode heeft laten zien dat dit ook in het lokale belang was. Toen de partij uiteindelijk toch besloot om mee te doen, werden er kandidaten gevonden die eigenlijk geen kandidaat wilden zijn. Het werd ten langen leste beslist in het echtelijk bed. Er kwamen twee echtparen op de lijst te staan en die zijn ook alle vier gekozen en zouden om geen kiezersbedrog te plegen ook alle vier hun zetel moeten innemen. Brummen krijgt daardoor een klaverjasdemocratie. Met z’n vieren kun je namelijk klaverjassen en de belangrijkste aspecten van het spel zijn: geven, bieden, overbieden en bluffen oftewel de tegenstander in verwarring brengen, aan dezelfde tafel. In Brummen worden steeds op onnavolgbare wijze de kaarten geschud.

Uiteraard vraagt de goegemeente zich nu af: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het is voor de Brummenaren niet te hopen dat de geschiedenis zich gaat herhalen, maar als het wel gebeurt, dan moeten ze eens goed in de spiegel kijken. Lokaal Belang had bij de vorige verkiezingen 4 zetels behaald, waarvan er na een paar dagen met hevig gekibbel er nog maar 1 over was. Het lokale belang bleek een auto te zijn die bij de eerste rit drie wielen verloor, in de berm van de lokale democratie belandde, daar 4 jaar bleef liggen, terwijl de motor zo nu en dan wat pruttelde.

En nu hebben ze ineens 5 zetels. Het was algemeen bekend dat lokale partijen het goed zouden doen, zeker omdat de landelijke partijen symbool staan voor hoe het niet moet. Maar dat de partij in Brummen na al die ruzie en een krachteloze oppositie toch uit het niets 5 zetels behaalt, zegt meer over de Brummenaren dan over Lokaal Belang zelf.

Het belooft aldaar opnieuw een bijzondere zittingsperiode te worden. De gemeente is net de armoedegrens weer ontstegen, maar dreigt nu in een bestuurlijk faillissement te geraken. Welke gevestigde partij wil met Lokaal Belang in zee? De partij moet nu het voortouw nemen, maar wordt wellicht op voorhand buitengesloten. Sinds hun komst is het met de lokale partijen in Brummen hommeles, al decennialang. Het belang van lokaal politiek bedrijven bleek in de praktijk ruzie en achterklap te zijn. Voor onpartijdige buitenstaanders was het een vermakelijk toneelstuk, voor de Brummenaren een treurspel. Als het dat weer wordt, hebben ze er zelf voor gekozen.

Desiderius Antidotum