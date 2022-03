Een ode aan Willie Nelson

DOESBURG – Op zaterdag 19 maart brengt gitarist en kunstenaar Erik Neimeijer bij Podium Doesburg een meer dan oprechte ode aan Willie Nelson, volgens velen één van de beste Amerikaanse songwriters. De liedjes van deze inmiddels 88-jarige countryzanger zijn door tal van andere artiesten uitgevoerd, maar de aanpak van Neimeijer belooft een wel heel speciale avond.

Het decor bij het concert van ‘ruwe bolster, blanke pit’ Neimeijer, die bekend werd met bands als Bökkers en The Kapsones, bestaat uit speciaal voor deze voorstelling gemaakte schilderijen, die steeds passen bij een lied. Neimeijers schilderijen staan bekend om hun unieke en kleurrijke Caribische stijl en waren te zien in galerieën in New York, Madrid, Bonaire en Parijs. Erik Neimeijer brengt bij Podium Doesburg ‘A sincere tribute to Willie Nelson.’ Het optreden begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 12,50 euro.

