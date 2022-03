Eddy Vermaat is vv Oekens vrijwilliger van het jaar

BRUMMEN – Eddy Vermaat is in het zonnetje gezet als vrijwilliger van het jaar 2021 bij vv Oeken. Woensdag 16 maart werd hij toegesproken door voorzitter Emile Jager, op een vol trainingsveld, temidden van de vele meidenteams en het Vrouwen30+ team.

Jager omschreef de vrijwilliger van het jaar 2021 als iemand met een groot hart voor meiden- en vrouwenvoetbal en ambassadeur voor deze tak van sport in de wijde regio. Hij maakt clubbelang of eigenbelang ondergeschikt aan het meiden- en vrouwenvoetbalbelang, en vanuit dat belang er afgelopen zomer (mede) voor heeft gezorgd dat Oeken met een volledige meidenlijn weer zelfstandig door kon. Deze geduldige vrijwilliger loopt al jarenlang mee als trainer, maar ook als coördinator. Dit kan uiteraard alleen maar gaan over Eddy Vermaat. Rond 2000 begon hij zijn trainerscarrière bij de meiden in deze regio. Al snel maakte hij de overstap naar Oeken en sinds die tijd is hij slechts een half jaartje weggeweest naar vv Dieren. Eddy zet zich, behalve als trainer en VTC-coördinator onder andere in voor alles op het gebied van BHV en EHBO; als scheidsrechter, gastheer op wedstrijddagen, organisator voor activiteiten, razende reporter en fotograaf bij evenementen. “Een vrijwilliger dus om trots op te zijn als vereniging”, aldus het bestuur, dat Eddy hartelijk bedankt voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid. Eddy was blij verrast met deze onverwachte huldiging, zo kort voor het 50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal binnen de KNVB en vv Oeken.