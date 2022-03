Eddy Solomon in de Vroolijke Frans

BRUMMEN – Op zondag 6 maart speelt Eddy Solomon in het restaurant van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Het optreden begint om 14.30 uur en de entree is zoals altijd gratis. Eddie Solomon heeft een akoestische onemanshow met viool, gitaar, stevige stem en een loopstation. Eddie Solomon schrijft zowel Nederlandstalige als Engelstalige liedjes over de liefde en de dood. Zijn invloeden zijn onder andere Jeff Buckley, The Doors, Nick Cave en Scott Walker

www.devroolijkefrans.nl