Echtpaar Tijkken 65 jaar getrouwd

BRUMMEN – Op dinsdag 1 maart was het 65 jaar geleden dat meneer en mevrouw Tijkken-Wijers uit Brummen in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Alex van Hedel kwam met zijn vrouw Graziella op bezoek op het paar te feliciteren en terug te blikken op hun huwelijkse leven.

Meneer Tijkken (90) komt uit een groot gezin in Steenderen. Hij was de jongste van 9 kinderen. Mevrouw Tijkken-Wijers (92) was enig kind en woonde met haar ouders in Cortenoever. Ze ontmoetten elkaar op de dansvloer bij Nagel. Het paar trouwde en kreeg één zoon, die nu nog tegenover hen woont in het ouderlijk huis. Heel prettig, want dan is er iemand in de buurt als iets aan de hand in. Ze hebben veel geluk gehad dat ze deze woning hebben kunnen krijgen.

Meneer Tijkken werkte als automonteur en was daarnaast decennialang actief bij de Brummense brandweer. Hier heeft hij veel meegemaakt. Hij heeft nog steeds goed contact met oud-collega’s.

Hun trouwen vierden ze destijds in Molenzicht, hun 65-jarig huwelijk is een feestje waard bij de Bronckhorsthoeve.