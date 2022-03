Echtpaar Hartemink 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Op dinsdag 22 februari vierde het bruidspaar Hartemink uit Doesburg hun 60-jarige huwelijk. Burgemeester Loes van der Meijs kwam bij het paar op bezoek.

Henk (89) en Caroline (85) zijn beiden geboren en opgegroeid in Doesburg en wel aan de Rooseveltsingel. In de tijd dat ze als kinderen daar woonden, heette het nog Looierswal. Ze waren buurkinderen van elkaar en doordat mevrouw Hartemink vriendin was van de zus van meneer Hartemink, leerden de twee elkaar echt kennen en sloeg de vonk over. In die tijd was een lange verkering niet ongebruikelijk en na zes jaar verkering zijn ze getrouwd. Ook zij kochten een woning op de Rooseveltsingel. Hier werden de twee dochters geboren en groot gebracht. Zowel meneer als mevrouw heeft bij Ubbink gewerkt en beiden zijn nog vol lof hierover: “Nog steeds krijgen we ieder jaar allebei een kerstpakket en regelmatig een nieuwsbrief over het bedrijf. Dat waarderen we heel erg dat ze dat nog steeds doen”, aldus meneer Hartemink.

Ondertussen hebben ze twee kleindochters en een kleinzoon. De kleinkinderen zijn ook heel erg op opa en oma gesteld en komen iedere maandagavond bij opa en oma eten. “Ze zeggen dat het eten van oma lekkerder is dan thuis en alleen oma kan zulke lekkere jus maken”, zegt mevrouw Hartemink. Meneer Hartemink gaat een aantal keren per week naar de begraafplaats om de graven van zijn voorouders bij te houden en indien nodig op te knappen. Zeker als het hard heeft gewaaid, ligt er veel rommel op de graven en dat wil hij niet, zoals hij zegt: “Het moet er netjes bij liggen.” Mevrouw Hartemink was zeer betrokken bij de Protestantse kerk en deed daar veel vrijwilligerswerk.

Het paar heeft 58 jaar op de Rooseveltsingel gewoond. Toen ze een dagje ouder werden zijn de twee toch twee jaar geleden maar verhuisd naar een geriefelijke flat op Maartenshof. Hier hebben ze een heel fijn uitzicht op het parkeerterrein de Kloostertuin. Het 60-jarig huwelijk wordt met een klein feestje gevierd, het paar gaat met familie heerlijk uit eten bij de chinees.

Foto: Hanny ten Dolle