Dorpsraad Loenen pleit voor veiliger Eerbeekseweg

LOENEN – Het bestuur van Dorpsraad Loenen Zonnedorp kreeg onlangs bezoek van gedeputeerde Jan Markink, die verantwoordelijk is voor het project Eerbeek Loenen 2030. De Dorpsraad heeft tijdens dit bezoek aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in het dorp en aangedrongen op een integraal plan voor de hele wegenstructuur rond Loenen.

De situatie in Loenen en Eerbeek en omgeving is een complexe. Er moeten besluiten worden genomen over de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek en de ontsluiting voor het vrachtverkeer langs het kanaal, maar ook door Loenen. De ligging van Loenen tegen het Natura 2000 gebied speelt daarbij ook een rol. “Waar je ook kijkt en hoe je ook plannen maakt, overal doen zich geweldige problemen voor. Een oplossing is (nog) niet in zicht en dat betekent dat er nu allereerst gezorgd moet worden dat de doorgaande weg door Loenen veiliger gemaakt moet worden”, vindt de Dorpsraad.

De Dorpsraad heeft gepleit voor meer oversteekplaatsen en het benadrukken van het dorpskarakter. Meer oversteekplaatsen betekent dat het verkeer noodgedwongen langzamer moet rijden. “Ons dorp is een verblijfsgebied waar gemotoriseerd verkeer door rijdt en geen racebaan, waarlangs huizen staan. Meer groen, bloembakken kunnen daaraan ook een goede bijdrage leveren. Door de gedeputeerde is overleg vooraf toegezegd”, laat de Dorpsraad wezen.

De dorpsraad heeft stevig aangedrongen op een integraal plan voor de hele wegenstructuur rond Loenen. Dit kan alleen als provincie en de gemeente Apeldoorn, Brummen en Rheden samen werken. De gemeente Apeldoorn doet op dit moment nog niet mee aan Eerbeek Loenen 2030.

Foto: Statenleden bekijken de situatie ter plekke