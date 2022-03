Dorpsboerderij Kiboe weer piekfijn het zomerseizoen in

EERBEEK – Op vrijdag 11 maart werd Dorpsboerderij de Kiboe in Eerbeek in het kader van NLdoet flink onderhanden genomen. Het was voor het eerst dat de Kiboe meedeed met deze landelijke vrijwilligersdag. Vrijwilligers van de Kiboe zelf, medewerkers van dagbesteding Zigtrijk en een afvaardiging van de lokale Partij van de Arbeid staken de handen uit de mouwen. De speeltoestellen werden afgesopt, overtollig hekwerk werd afgevoerd in een gesponsorde afvalcontainer en de hogedrukreiniger werd ter hand genomen om allerlei stoepen en borden te ontdoen van alg. Aan het eind van de middag werd gezamenlijk een notenboom geplant naast de jeu-de-boulesbaan. De Kiboe ziet er weer tiptop uit. De Kiboe is iedere dag van 12.00 uur tot 16.00 uur voor het publiek toegankelijk.