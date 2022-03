Door afspraken sneller hulp bij schulden

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden sluit zich aan bij een afspraak van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) tussen gemeentes, schuldeisers en incassobureaus. Door vaste afspraken met deze partijen is er sneller een oplossing in zicht voor inwoners met schulden.

Wanneer een inwoner met schulden bij de gemeente aanklopt, gaat de gemeente met alle schuldeisers in overleg om een oplossing voor de schulden te vinden. Op dit moment kan dit soms lang duren, omdat alle schuldeisers akkoord moeten gaan voordat de regeling kan starten. Door de overeenkomst Collectief Schuldregelen maakt de gemeente afspraken met grote schuldeisers om automatisch goedkeuring te geven op een voorstel. Dit zijn onder andere zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en grote webwinkels.

Dit is een mooie stap voor de schuldhulpverlening in de gemeente Rheden. Het traject voor de inwoner met schulden verloopt op deze manier sneller en overzichtelijker zodat er sneller perspectief is op een schuldenvrije toekomst. Daarnaast hoeven de schuldhulpverleners minder tijd aan administratie te besteden en kunnen zij zich meer richten op coaching van inwoners met geldzorgen.

Wethouder Gea Hofstede: “Heel vaak blijven mensen met schulden hiermee uit schaamte lang doorlopen. En ik heb al vaker gezegd dat mensen zich écht niet hoeven te schamen. Hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter we je kunnen helpen. En deze afspraak met de NVVK is een prachtige stap om te zorgen dat mensen hun (financiële) leven weer sneller op orde krijgen!”

Wie hulp nodig heeft bij schulden, kan contact opnemen met de schuldhulpverleners van de gemeente via tel. 026 – 4976911 of via het aanvraagformulier op www.rheden.nl. Zij nemen dan contact op met de aanvrager. Meer informatie is te vinden op www.rheden.nl/inwoners/werk_inkomen_schulden/hulp_bij_geldzorgen. Voor financiële vragen en advies kunnen inwoners ook terecht bij de inloopspreekuren in de dorpshuizen in Rheden, Dieren en Velp. Kijk hiervoor op www.incluziorheden.nl/informatiepunten.