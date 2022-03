Doesburgse zwerfafvalbrigade

DOESBURG – De Doesburgse zwerfafvalbrigade gaat de komende maanden weer regelmatig op pad om vuil om te ruimen in Doesburg. Na de winterstop wordt weer gestart op zaterdag 19 maart, landelijke opschoondag. Op die dag verleent de Zwerfafvalbrigade hand- en spandiensten bij de wijkinitiatieven in buurtschap Noord-Oost, in de Ooi en in de Beinum. Op zaterdag 9 april neemt de brigade deel aan de actie Schone Rivieren en wordt er afval geraapt op verschillende plekken langs de IJssel. Op 23 april zijn het Nooirdelijk en Zuidelijk Molenveld aan de beurt, zaterdag 14 mei de wijk de Ooi en op zaterdag 4 juni de wijk Beinum. Alle acties starten in principe om 10.00 uur en duren tot circa 11.45 uur.