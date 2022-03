Doesburgse Mosterdsoepwedstrijd nieuw leven ingeblazen

DOESBURG – Op woensdag 30 maart wordt in Doesburg de Mosterdsoepwedstrijd nieuw leven ingeblazen. Tien horecaondernemers strijden in de categorieën vis, vlees en vegetarisch om de felbegeerde bokaal voor de beste mosterdsoepmaker.

Jan Strating organiseerde een aantal jaren geleden voor het eerst de Doesburgse Mosterdsoepwedstrijd. Na het overlijden van Jan heeft de wedstrijd nooit meer plaatsgevonden, maar Rotary Doesburg blaast de Mosterdsoepwedstrijd nieuw leven in.

Op woensdag 39 maart tussen 13.15 en 15.30 uur brengen tien ondernemers een kop van hun lekkerste mosterdsoep naar de Gasthuiskerk, één van elke categorie (vegetarisch, vis of vlees). Deze wordt liefst door een onbekende gebracht, om elke beïnvloeding van de jury te voorkomen. De soep wordt, naast op smaak, ook beoordeeld op presentatie. Belangstellenden zijn welkom om te komen kijken.

De jury bestaat uit Mieke Schoenmakers (docent bij Aventus Apeldoorn, eigenaar van Smaakidee voedingsadvies uit Ellecom en hobbykok), Marcel de Brouwer (oud-horecaondernemer, hobbykok, eigenaar van De Brouwer aannemersbedrijf uit Ellecom, Rotarylid van de club Veluwezoom en echtgenoot van Dorine van Door-mode uit Doesburg), Lambracht de Jonge (freelance chef-kok, cateraar, private dining, huiskok op Kasteel Biljoen in Velp), Tamara Verhey (fotograaf uit Doesburg en schrijver van het boek ‘Of je mosterd lust!’) en Michiel Beltman (oud-docent Vakschool Wageningen, chefkok, oprichter van Liemers trots ( distributie-kanaal van lokale producten) en restaurant Eet-lokaal uit Zevenaar, horeca-adviseur en coach).

Deelnemende horeca-ondernemers zijn Eetcafé Bruut, Proeverij De Stadstuin, Restaurant De Liefde, Brasserie de Poort, Restaurant De Waag, Bakkerij Sonja, Bakkerij Bertram, Het Gildecafé, Lunchroom La Fleur en Restaurant de Kade.

Op 23 april tussen 11.00 en 15.00 uur worden de prijzen per categorie uitgereikt en wordt de soep verkocht. Er zal muziek zijn en de deelnemende ondernemers leveren 30 liter soep aan. Rotary Doesburg verkoopt tevens potjes mosterd met een recept voor mosterdsoep..De soepen kunnen geproefd worden en worden verkocht in een kraam op de markt Doesburg.

Ook presenteert Timon van de Doesburgse Mosterdfabriek op deze dag een nieuw product: een heerlijke zoete mosterdsaus. Een uniek product dat kan worden gebruikt als basis voor een heerlijke dressing. De saus wordt op 23 april om 12.00 uur gelanceerd en is daarna ook te koop.

wie alvast soepen, mosterd of de nieuwe saus wil bestellen, kan dit doen via mosterdsoepwedstrijddoesburg@gmail.com. Soep kost 8 euro per liter. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het goede doel, in dit geval de opvang van Oekraïeners.