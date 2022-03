Doe mee aan het Magisch Verhalen Festival

DE STEEG – Op 23 juli wordt bij de Carolinahoeve, middenin het bos in De Steeg, het Magisch Verhalen Festival gehouden. Het festival duurt van 11.00 tot 18.00 uur en staat in het teken van magie, wat verhalen doen met kinderen en volwassenen, het stimuleren van fantasie en het lezen. Mythes, legenden, sagen van de Veluwe (cultureel erfgoed), elfjes, ridders, draken, alles komt aan bod. Er is een breed aanbod voor kinderen, dat zal bestaan uit theater, signeren door Meander, het magische wezen van de Gemeente Rheden, workshops, knutselen en verkleden, schminken, luisteren naar professionele verhalenvertellers, speciale wandelingen, magische activiteiten en nog veel meer. Daarnaast is er een markt, die voor jong en oud interessant is. Vanaf nu is ook de mogelijkheid tot aanmelden geopend voor ondernemers en bedrijven die denken dat hun aanbod passend is bij het festival. Ook is er een aantal grondplaatsen voor hobbyisten. Het festival wordt georganiseerd door Tante Pollewop Events. Meer informatie, voorwaarden en mogelijkheden tot aanmelden zijn te vinden op www.tantepollewopevents.nl/magisch-verhalen-festival.