Digitale uitzending Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Windpark

REGIO – Woensdagavond 23 maart om 19.30 uur verzorgt provincie Gelderland een digitale uitzending om inwoners te informeren over het provinciaal inpassingsplan voor een windpark. De directe aanleiding hiervoor is de aanvraag van de initiatiefnemers van het windpark IJsselwind in Zutphen. De link naar de uitzending is op 23 maart beschikbaar via www.gelderland.nl/windparkijsselwind beschikbaar. De uitzending blijft online beschikbaar, zodat deze ook later teruggekeken kan worden.

In Gelderland zijn diverse initiatieven voor windparken. Meestal wordt de procedure door de gemeenten gedaan. Maar soms door de provincie. Voor veel mensen is het niet meteen duidelijk waarom de gemeente het de ene keer doet en de provincie de andere keer. Er leven meer vragen: wie is waarvoor bevoegd, wat is een provinciaal inpassingsplan, welke vergunningen zijn er nodig en wie gaat daarover? Veel vragen dus en niet altijd is de informatie hierover gemakkelijk te vinden. Ook omdat er veel over windparken te doen is en de meningen hierover uiteenlopen.

Daarom wil de provincie in de uitzending duidelijk antwoord geven op vragen die er leven. Ook komt aan bod hoe de inspraak geregeld is. Via de chat kunnen er vragen gesteld worden. De vragen en antwoorden worden later ook weer gepubliceerd.