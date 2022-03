Digitale bijeenkomst IJsselwind

REGIO – Op woensdagavond 30 maart is er om 19.30 uur een digitale bijeenkomst over windpark IJsselwind. Iedereen kan wensen en ideeën meegeven voor normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het projectteam vertelt tijdens de bijeenkomst meer over het opstellen van lokale normen voor windpark IJsselwind. Ze gaan in op de verschillende normen, hoe het proces van vaststellen gaat.

Voor deze consultatie moet men zich aanmelden via www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat later op de website wordt gepubliceerd. Deelnemen kan via de laptop, tablet en telefoon.