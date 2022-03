Dierens activiteitenpark PolySport wordt Veluwse Poort

DIEREN – Ruim 25 jaar is activiteitenpark PolySport aan de Admiraal Helfrichlaan een begrip in Dieren. Naast de sportieve activiteiten worden hier ook vele evenementen georganiseerd en groepsactiviteiten aangeboden. De laatste jaren worden ook steeds meer overnachtingen geboekt in de authentieke Finse Lodges die het park rijk is. De coronacrisis gaf eigenaar Patrick Peters echter veel stof tot nadenken. Hij maakte onlangs de beslissing om PolySport om te dopen tot Activiteitenpark Veluwse Poort.

“Het is eigenlijk heel eenvoudig”, zegt Patrick. “De naam Poly Sport dekt al een hele tijd de lading niet meer. Toen mijn vader en ik in 1995 begonnen lag de focus ook echt op het sportieve aspect. Je bent, net als je lokale bezoekers, gewend aan de naam en bent er mee vergroeid. Maar in de afgelopen jaren is er best veel veranderd en bij gekomen. Zoals Escaperoom De Kolenmijn, verhuur van e-scooters, de bistro en overnachtingen. De tennisvereniging en de tennisbanen, die altijd onderdeel waren van PolySport, zijn inmiddels zelfstandig.”

Door de coronamaatregelen veranderde er veel binnen het bedrijf. “In coronatijd konden met name groepsactiviteiten en bedrijfsevents geen doorgang vinden. We moesten ons dus primair gaan richten op overnachtingen en catering. Zo is in deze periode duidelijk geworden dat de groter wordende groep nieuwe bezoekers in dit segment de naam niet linkt aan het aanbod. Killing natuurlijk voor ons bedrijfsmodel. Wanneer vanuit alle hoeken van Nederland, maar ook internationaal, gasten logies boeken om op de mooie Veluwezoom te kunnen ontspannen, verwachten ze bij aankomst ook geen sportaccommodatie. En dat is ook lastig uit te leggen”, geeft Patrick aan.

In gesprek met oude vriend Marco Barelds van bureau MarCompaan werden ideeën uitgewerkt om de doelgroep voortaan meer, maar vooral beter aan te spreken. “Als antwoord op mijn wens voor een bedrijfsnaam die de lading wel dekt kwam Marco met Veluwse Poort, wat mij meteen erg enthousiast maakte. De link naar de Veluwezoom, maar met respect voor de oude bedrijfsnaam, is onbetaalbaar. We hebben het verder uitgewerkt en ook aan de medewerkers voorgesteld die eensgezind en zelfs zeer verheugd hebben ingestemd met de naamswijziging. Wij gaan er helemaal voor!”

Inmiddels is de naamswijziging een feit. Een geheel nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd en de moderne website op www.veluwsepoort.nl is zelfs al in de lucht. Deze wordt de komende tijd gevuld met de nieuwste activiteiten en arrangementen. Het bekende paarse PolySport-logo heeft plaats gemaakt voor het Veluwse groen onder het motto: ‘Kom als Gast, Ga als Vriend!’