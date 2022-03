Dieren Noord-Oost wordt een stukje groener

DIEREN – Rob Kleinlugtenbelt uit Dieren is samen vier andere enthousiastelingen bezig met een project Plant-It Green om Nederland te vergroenen. Landelijk worden acties opgezet om Nederland een stukje groener te maken. Zo ook in Dieren Noord-Oost.

Eén van die projecten is het schoolplein van basisschool De Boomgaard Noord-Oost. Hier wordt op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart gewerkt om het plein groener te maken. Dit gaat in overleg met de kinderen, die een les hebben gehad over waarom meer groen goed is voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Daarna hebben de kinderen een plan te gemaakt voor hoe het schoolplein eruit moet zien. Alle plannen zijn samengevoegd tot één eindplan, dat nu dus nog moet worden uitgevoerd.

Daarnaast kunnen bewoners van Dieren Noord-Oost zelf een teentje bijdragen door bijvoorbeeld tegels uit hun tuin te halen of een geveltuin aan te leggen. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 maart kunnen tegels en zand worden ingeleverd bij basisschool de Boomgaard NO in ruil voor tuinaarde. Het enige wat bewoners dan zelf hoeven aan te schaffen, zijn planten. Wie mee wil doen aan deze actie kan dat laten weten door uiterlijk woensdag 16 maart een e-mail te sturen naar plant.it.green@outlook.nl. Dit is nodig in verband met de logistiek van afvoer van tegels en zand en aanvoer van tuinaarde.

www.facebook.com/plant.it.green.vdw