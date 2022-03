De Sotte Sussen: twee gekke meiden met veel humor

KLARENBEEK – Het komische duo De Sotte Sussen uit Klarenbeek zijn op zondag 3 april de gasten op de dialectmuziekmiddag van de Dialectgroep Voorst in het Dorpshuis in Voorst. Naast het bekende Brook Duo uit Markelo, dat al een reeks van jaren hier met veel succes optreedt, presenteren dan ook de Sotte Zussen hun liedjes en grappen.

De Sotte Sussen zijn Tineke Koote (60) en Joke van Reen (59). In september 2013 zijn zij begonnen met het verzorgen van middagen en avonden vol hilarisch muzikaal entertainment. Sinds 1981 zijn ze vriendinnen en zingen en lachen ze veel samen. Hun vriendschap begon als buurvrouwen. Hun kinderen speelden vaak samen en gingen samen naar school. Door met elkaar naar school te fietsen met de kinderen achterop, is hun vriendschap langzaam gegroeid en dat heeft in 2013 tot deze samenwerking gezorgd.

Tineke en Joke zijn zot en niets was en is hun te dol. Als zij samen een dag op stap gingen, gebeurde er altijd wel iets, waardoor zij met veel plezier weer naar huis gingen en de familie thuis naar deze belevenissen kon luisteren. Tijdens een uitvoering van het koor, waar zij gezamenlijk bij zingen, hadden Tineke en Joke een act opgezet. Dit viel in goede aarde en er is nog lang over na gepraat. “Die twee gekke meiden. Het konden wel zussen zijn, zo veel humor ze bezitten”, zo werd er gezegd. Na deze act is het idee geboren om dit vaker te gaan doen, maar dan voor mensen die een middagje lachen heel goed kunnen gebruiken. Na een paar keer een optreden te hebben verzorgd in verzorgingshuizen, hebben de dames besloten om samen meer van dit soort optredens en bij verschillende doelgroepen te gaan verzorgen.

Een naam was snel gevonden: ‘Sotte Sussen’. Er werd een programma in elkaar gezet, kleding en attributen bij elkaar gezocht en gemaakt en een geluidsinstallatie aangeschaft. Nu, een aantal jaren verder verzorgen Tineke en Joke nog steeds met heel veel plezier en enthousiasme middagen en avonden voor verschillende verenigingen, verzorgings- en verpleegtehuizen.

Op 3 april gaan zij de gasten in Voorst vermaken. Het Brook Duo uit Markelo is ook al jaren present op deze dialectmuziekmiddag, die altijd druk wordt bezocht. Gert Jan Oplaat treedt op met zijn nieuwe partner Anita Bolink. Zij hebben recent nog een nieuwe CD uitgebracht met als titel Vol Gas. Een aantal nieuwe liedjes wordt door hen gezongen, maar er klinken ook toppers van de vorige CD’s.

De muziekmiddag begint om 13.30 uur in het Dorpshuis in Voorst. Kaarten kosten 7.50 euro en zijn vanaf 7 maart verkrijgbaar bij Bakker Bril aan de Rijksstraatweg, Dorpshuis Voorst aan de Schoolstraat (tijdens openingsuren) en aan de Cornelis Hissink Tuinstraat 2, tel. 0575-501970.

Foto: De Sotte Sussen hebben veel plezier met hun optredens