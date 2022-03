De Boomgaard in actie voor Oekraïne

DIEREN – Woensdag 16 maart klonk vanaf veel schoolpleinen in Nederland een prachtig lied om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. Het was symbolisch om 11.55 uur. Om de noodzaak te duiden dat het 5 voor 12 is. Ook de Boomgaard Zuid in Dieren heeft in twee dagen tijd het lied ingestudeerd en een bliksemactie op touw gezet. Naast het zingen, waarbij ouders werden uitgenodigd, was er een boekenmarkt, stond er een kraampje met koffie en werd er geschminkt in de kleuren geel en blauw. Er hingen geel en blauwe vlaggen en de kinderen hadden ook hun kledingkeuze door deze kleuren laten bepalen. In totaal werd er 446 euro opgehaald voor giro 555.