Daverend carnavalsfeest in Klarenbeek

KLARENBEEK – Voor het organiseren van een optocht was de tijd te kort, maar Carnavalsvereniging De Neutenkrakers uit Klarenbeek wist, nadat de versoepelingen bekend werden, afgelopen weekend nog drie daverende feesten te houden in de grote tent bij restaurant De Klaarbeek. Na twee jaar kon de pet eindelijk weer tegen de zolder. Zo’n 5000 Klarenbekers gingen helemaal los. Zaterdagmiddag begon het feest in het Krakershol met carnaval voor Klarenbeekse kinderen. De jeugd kwam massaal en genoot van de geweldige sfeer. Zaterdagavond was het volle bak in het Krakershol. Enkele dagen voor het feest waren er al geen kaarten meer verkrijgbaar. Op zondag was het Crazy Sunday. DJ’s kregen de sfeer er goed in en bezoekers genoten met volle teugen. Wederom was de tent met feestvierders overvol.

Foto: Han Uenk