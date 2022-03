Cursus ‘opruimen kun je leren’

VELP – Op 24 maart start er in de Paperclip in Velp een cursus ‘opruimen kun je leren’. Deze is bedoeld voor iedereen die snel het huis aan kant wil hebben en voor degenen die het helemaal hebben gehad met het zoeken naar spullen en papieren. In deze cursus leren de deelnemers een praktische en eenvoudige manier om de orde en het overzicht terug te krijgen over hun spullen, geld en papieren. De cursus start op 24 maart. Na enige tijd is er een terug-kom-moment om ervaringen uit te wisselen. Inschrijven kan op paperclipvelp.nl.