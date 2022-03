Cursus Matthäus Passion

VELP – In twee avonden vertelt Marjon Appelman in de Paperclip in Velp alles over de Matthäus Passion, een bijzonder werk. Zelfs voor mensen die niet gelovig zijn, zal er een wereld opengaan op het gebied voor symboliek als zij zich verdiepen in de opzet en muzikale aspecten van het stuk. De bezieling, waarvan het werk doortrokken is, wordt zichtbaar en hopelijk ook tastbaar. De korte cursus van Appelman begint op dinsdag 29 maart. Inschrijven kan op www.paperclipvelp.nl.