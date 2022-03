Cursus Kunst in Beeld in Bibliotheek Brummen en Eerbeek van start

BRUMMEN/EERBEEK – Voor liefhebbers van kunst en tentoonstellingen is er weer een cursus Kunst in Beeld. In drie bijeenkomsten wordt alles verteld over Bauhaus. Iris Maalderink-Besselink verzorgt deze cursussen in de vorm van interactieve lezingen in zowel Brummen als Eerbeek.

Meer dan 100 jaar geleden werd er in het Duitse Weimar een kunstopleiding opgericht, die tot op de dag van vandaag bekend is. Het Bauhaus. De opleiding heeft maar 14 jaar bestaan, maar spreekt nog steeds tot ieders verbeelding. Daarom is deze lezingencyclus gewijd aan Het Bauhaus.

Voorbij komt onder andere het modernisme in Weimar en de rol van Henry van de Velde hierin. Vervolgens komen de eerste jaren van het Bauhaus aan bod, het expressionistische Bauhaus, waarbij de leerlingen worden opgeleid tot creatieve, met zichzelf en de wereld harmoniserende mensen. Naast de ontwikkeling van Het Bauhaus en het werk van de kunstenaars die er lesgeven, zullen er allerlei disciplines binnen de kunst worden besproken: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, maar ook: design, theater en textiel. Al met al een boeiende cursusreeks.

Iris Maalderink is kunsthistorica en zij geeft al ruim tien jaar cursussen kunstgeschiedenis. Ook geeft Iris rondleidingen in Museum More in Gorssel, in Kasteel Ruurlo en in het Kröller-Müller Museum. De cursus Kunst in Beeld is opgezet voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst. De bijeenkomsten zijn op de dinsdagavonden van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Leden van de Bibliotheek betalen 40 euro, niet-leden betalen 50 euro. De cursus gaat door bij opgave van minimaal 10 belangstellenden. In Brummen gaat de cursus op 22 maart van start en in Eerbeek op 15 maart.