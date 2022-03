GEM. RHEDEN – De werkgroep Duurzame Veluwezoom van IVN Oost-Veluwezoom organiseert een cursus Groene Diversiteit van de Veluwezoom. Deze cursus bestaat uit 3 theorielessen en 2 excursies en wordt gehouden in de maanden mei en juni van dit jaar.

Deze cursus is voor zowel IVN-leden als andere belangstellenden en gaat over biodiversiteitsonderwerpen in zijn algemeenheid en specifiek in relatie tot de Veluwezoom. Daarbij worden handvatten aangereikt over wat ieder zelf kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Deze cursus wordt georganiseerd in nauwe samenwerking en met bijdragen van De Gemeente Rheden, Bijenlint Dieren en Biologische boerderij de Wolfskuil. Zo zal Karin Wopereis, ecoloog van de gemeente Rheden, uiteenzetten wat het geplande biodiversiteitsplan van de gemeente inhoudt. Tijdens de workshop op zaterdagochtend 4 juni wordt uitgelegd hoe je zelf een biodiversiteitsvriendelijke omgeving kunt creëren en op 25 juni zijn de cursisten te gast bij Bert Harmsen van biologische boerderij De Wolfskuil in De Steeg. Bert Harmsen legt dan uit wat de drijfveren voor zijn vak zijn, wat biologisch boeren inhoudt en hoe dat positief bijdraagt aan de biodiversiteit.

Er kunnen maximaal 25 cursisten meedoen. Aanmelden kan via duurzaam@ivnoostveluwezoom.nl. Op dit mailadres kunnen ook vragen worden gesteld. Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom/activiteiten/cursus-groene-diversiteit-van-de-veluwezoom.

Foto: Jaap Vette