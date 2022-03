Cult voor cult in Brummen succes

BRUMMEN – Op zaterdag 12 maart werden er in het kader van het 20-jarig bestaan van de Kunstkring Brummen vier workshops gegeven aan leden van andere culturele verenigingen in Brummen. In Plein 5 kon men schilderen met paletmes, werken met softpastel, ‘encaustic art’ en 3-dimensionaal werken met hout en papier. Enthousiast werd er aan de slag gegaan met een techniek naar keuze en halverwege de ochtend werd er gewisseld. De resultaten mochten er zijn en de deelnemers gingen naar huis met twee heel verschillende werkstukken.