Creators FC speelt 22 april bij Sc.Veluwezoom

VELP – Vrijdagavond 22 april komt een elftal van de Creators FC naar Velp om te voetballen tegen een team van Sportclub Veluwezoom. De opbrengst van deze bijzondere wedstrijd is bestemd voor KiKa. De wedstrijd begint om 19.00 uur.

Creators FC behoort tot één van de populairste kanalen van Nederland en België, met in het elftal de grootste YouTubers. Creators FC speelt regelmatig op diverse locaties in het land en daarbij is de opbrengst altijd bestemd voor het goede doel. Zo is er sinds de oprichting in 2016 al zo’n 350.000 euro opgehaald voor goede doelen. De wedstrijd tegen Sc. Veluwezoom in Velp wordt gespeeld voor KiKa, stichting kinderen kankervrij. Jaarlijks krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. En hoewel 81 procent van de kinderen dit overleeft, sterven er nog teveel kinderen aan deze ziekte. KiKa steunt onderzoek naar kinderkanker.

Kaartjes voor de wedstrijd in Velp kosten 6 euro en zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/creatorsfcvsscve. Het is raadzaam er tijdig bij te zijn, want Sp. Veluwezoom verwacht grote belangstelling: “Fans van de Creators FC komen uit heel Nederland. We hebben aanmeldingen uit alle provincie en de ticketverkoop loopt zeer goed.”

Na de wedstrijd lopen de spelers van de Creators een rondje langs het publiek om met zoveel mogelijk supporters een selfie te maken. Sportclub Veluwezoom is er van overtuigd dat deze wedstrijd er één wordt waar lang over na gesproken gaat worden. ‘Als vereniging trekken we alles uit de kast om het voor bezoekers een onvergetelijke avond te laten zijn”, aldus de organisatie.

Voor bedrijven is er een mooi sponsorpakket beschikbaar met onder andere een afterparty, meet and greet en bedrijfslogo’s op diverse plekken zichtbaar. Neem voor informatie hierover contact op via info@scveluwezoom.nl.