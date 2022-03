Creatieve Schrijftafel in de Bibliotheek

BRUMMEN/EERBEEK – De Bibliotheek Brummen en Eerbeek start met maandelijkse bijeenkomsten Creatief Schrijven. De bijeenkomsten zijn geschikt voor liefhebbers van schrijven van wat er in je opkomt. In beide bibliotheken wordt een informatiebijeenkomst gehouden. De introductiebijeenkomst Creatieve Schrijftafel wordt gegeven door Frances Giesberts uit Eerbeek. Frances heeft Creatief Schrijven al jaren geleden ontdekt en heeft al heel wat workshops en cursussen gevolgd. Er gaat voor haar een helende en inspirerende werking van het Creatief Schrijven uit die bijdraagt aan haar welbevinden. Daarom wil Frances deze manier van schrijven graag doorgeven en delen met anderen. Ze heeft de Schrijfcursus ‘Luisteren naar je pen’ van C. de Vries gevolgd en is nu bevoegd om cursussen en workshops te geven.

De introductiebijeenkomst Creatief Schrijven is er voor iedereen en is gratis. Lid zijn van de Bibliotheek is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. In Brummen wordt de bijeenkomst gehouden op donderdag 24 maart van 14.00 tot 16.00 uur. In Eerbeek vindt deze plaats op donderdag 7 april van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan bij Frances via fgiesberts@kpnmail.nl. Deelnemers dienen een (vul)pen en schriftje mee te nemen.