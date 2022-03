Constans Pos neemt afscheid van de politiek

GEM. RHEDEN – Na maar liefst 32 jaar neemt Constans Pos afscheid van de politiek. Vanaf het begin van GroenLinks in 1990 heeft hij zich, met een paar onderbrekingen, ingezet voor de gemeente Rheden en nu is het tijd voor vertrek. “32 Jaar, ik schrik ervan .. en sommige anderen ook!”

Constans Pos was van 1990 tot 2002 raadslid voor GroenLinks. Van 2014 tot 2018 was hij wethouder, maar besloot het bij die periode te laten. De raadszetel paste meer bij hem dan het pluche van het college. Het is nu tijd de politiek te verlaten, maar niet zonder goede raad aan zijn collega’s, opvolgers en inwoners en een terugblik.

“De ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren wel een forse knauw gegeven. Inwoners die zorg vroegen en nodig hadden, werden teleurgesteld in de wijze waarop deze verleend werd. Ook zorgverleners hebben laten weten in de kou te zijn gezet. Niet alleen corona, maar ook het hard uitpakkend financieel beleid heeft geleid tot leed en verkilde verhoudingen. Het marktdenken (diensten zijn producten geworden) maakte plaats voor het functioneren in netwerken. Ook hebben veel medewerkers van de gemeente helaas ‘de dienst’ moeten verlaten”, kijkt Pos enigszins somber terug. Maar daarbij doet hij wel meteen een oproep aan de inwoners van de gemeente die dit anders zouden willen zien: ga stemmen. “Met jouw stem maak de duidelijk wat je wilt.”

Daarnaast wijst hij inwoners erop dat zij ook op andere manieren hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: “Aan onderlinge zorg, door deel te nemen aan inwonersinitiatieven en vormen van dienst –en hulpverlening”, somt hij op. “Het klimaat heeft ook deze inzet nodig en gelukkig werken inwoners en gemeente steeds beter samen om het tij te keren. Ik zie veel inwoners in actie komen om hun huizen bestand te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken -waardoor klimaatveranderingen worden geremd- en ook in groepsverband in de wijken en dorpen de ‘klimaatkoe bij de hoorns te vatten’.”

Dit leidt volgens Pos tot een andere, betere samenleving, waarbij ook onderlinge zorg aan de orde komt. “Logisch, want klimaatverbetering is ook een sociaal vraagstuk. Ieder moet mee (kunnen) doen. Een goed klimaat laat zich ook kennen in sociale verhoudingen; verminderen van eenzaamheid, mobiliteit delen, omkijken naar elkaar. De toekomst is mooi als ieder mee doet, mee kan doen”, besluit Pos.

De politicus kijkt terug op een mooie politieke carrière. “Ik dank de bestuurlijke en politieke collegae voor de samenwerking, voor de discussie en de meningsverschillen. Dat geldt ook voor de medewerkers van de gemeente die ik heb mogen leren kennen en waarderen. Ik wens de vrijwilligers, alle inwoners van de dorpen en wijken in deze prachtige omgeving de samenwerking en betrokkenheid toe die garanties biedt voor een fijne samenleving.”