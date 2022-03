Concert James Oesi

ROZENDAAL – Zondag 27 maart komt James Oesi met zijn contrabas naar de kerk van Rozendaal. James heeft heel veel werken van Bach getransponeerd voor zijn instrument. Oesi heeft op veel plaatsen opgetreden, zoals het Grachtenfestival en de Gaudeamus Muziekweek. Tijdens het optreden in de Rozendaalse kerk brengt hij werken ten gehore van Bach en Rabbath. Aanvang is 15.00 uur de kerk is open om 14.30 uur.

De entreeprijs is 15 euro, Vrienden betalen 12 euro, Gelrepashouders en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Reserveren is mogelijk via vrienden@dekerkvanrozendaal of (inspreken op) tel. 026-3621068.