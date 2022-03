Concert Brummens mannenkoor in Dorpskerk

RHEDEN – Zondag 27 maart om 15.30 is er in de Dorpskerk in Rheden een optreden van het Brummens Mannenkoor. Dit koor is opgericht in 1976 en bestaat uit ongeveer 50 leden. Per jaar geven ze ongeveer vijf concerten in Nederland en om de drie jaar maken ze een meerdaagse tournee in het buitenland. De zangers streven naar een veelzijdige muziekkeuze. Ze zingen zowel klassiek als modern, evenals religieuze muziek en gewone volksmuziek. In de Dorpskerk zullen ze onder andere composities zingen van onder andere Bob Dylan, Paul Simon, Leonard Cohen en uit Les Misérables. Dirigent is Henriëtte Hansma en de pianobegeleiding is afkomstig van Gerard Geurts. De Dorpskerk is geopend vanaf 15.00 uur. De entree is gratis, evenals de koffie en thee. Wel is er een vrijwillige collecte achteraf.