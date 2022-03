ComputerPlein in bibliotheek

EERBEEK – Iedereen die vragen heeft over de computer, het internet, de mobiele telefoon of e-reader kan vanaf 1 maart terecht bij het ComputerPlein in de bibliotheek in Eerbeek. Elke dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur zitten vrijwilligers klaar om bezoekers te helpen met hun digitale vragen. Ook is het mogelijk dan de computercursus Klik & Tik te volgen. Bezoekers kunnen hun eigen laptop of tablet meenemen, maar ook gebruikmaken van een van de computers of tablets van de bibliotheek. Het ComputerPlein is open voor iedereen, lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.