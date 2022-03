Compassie in je leven

HALL – Vrijdag 11 maart start in het buitengebied van Hall een de training ‘Compassie in je leven’. Deze gaat volgens trainer Jantine Peters over een vriendelijker omgang met jezelf, meer sociale verbondenheid en minder angst om fouten te maken. Compassie gaat over een sensitieve houding bij lijden in onszelf en anderen en de bereidheid om ons in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkómen. De training wordt aangeboden in acht vrijdagmiddagen verspreid over maart tot juni en één oefendag op zaterdag 21 mei. Locatie is natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall.

www.aandachtgeeftjekracht.nl