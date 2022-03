Collecte ZOA

REGIO – In de week van 28 maart tot en met 2 april collecteren vrijwilligers voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de vele mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.