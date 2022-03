Collecte van ReumaNederland

REGIO – In de week van 21 tot en met 26 maart kunnen de vrijwilligers van ReumaNederland weer langs de deuren met de collectebus. De collecteweek van ReumaNederland viel twee jaar op rij in het water door de coronasituatie. Dit jaar staat de collecteweek in het teken van de strijd tegen artrose, de meest voorkomende vorm van reuma. Artrose treft zeker 1,5 miljoen Nederlanders en dit aantal stijgt snel. Artrose is nog niet te genezen. Daarom is geld nodig voor meer onderzoek naar behandelingen die artrose genezen.