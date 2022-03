Collectanten gezocht voor ReumaNederland

DIEREN – In de week van 21 tot en met 26 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland. ReumaNederland zoekt nog dringend collectanten in Dieren.

Reuma remt het dagelijks leven van meer dan 2 miljoen Nederlanders. Zoveel mensen die wel willen maar niet moeiteloos kúnnen meedoen in onze maatschappij. Mensen met chronische pijn, vermoeidheid en fysieke beperkingen die door reuma niet vrijuit kunnen leven, werken en bewegen. Het collectecomitee van Dieren zoekt mense die zich twee uurtjes op één avond willen inzetten voor de medemens. Opgeven kan bij

collecte-organisator Astrid Elsendoorn, bereikbaar via tel. 0313-438584 of door een mail sturen naar astridelsendoorn@gmail.com.